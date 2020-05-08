Журналист Павел Лобков заболел коронавирусом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.

"Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда", - написал Лобков в фейсбуке в пятницу.

Он выразил признательность экстренной помощи Первой Градской больницы, где ему "с точностью 99% диагностировали ковид-19".

По его словам, 3-я поликлиника на Патриарших оперативно привезла ему препарат гидроксихлорохин, а также антибиотики. Лобков намерен пока лечиться дома.