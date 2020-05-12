Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

В России от коронавируса умерли пять журналистов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России коронавирусом заразились 200 журналистов, пятеро умерли, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его данным, во всем мире умерли около 60 заразившихся журналистов. Соловьев отметил, что журналисты, как и врачи, находятся "на первой линии фронта борьбы с вирусом". Также он отметил "тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ".

На утро 12 мая в России число заразившихся коронавирусом, по официальным данным, составило 232 243.

СЖР Владимир Соловьев коронавирус

Новости по теме

Новости

Школьники в Забайкалье начали обучаться с помощью "ходячих смс" и "картонной почты"

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

"Роснефть" попросила у правительства льготы для сложного газового месторождения

В Петербурге потушили пожар в больнице, унесший жизни пяти пациентов с COVID-19

После гибели коронавирусных больных в Петербурге возбуждено уголовное дело

Пандемия коронавируса

Москвичам посоветовали выбрасывать перчатки и маски после использования

Возможной причиной пожара в коронавирусной реанимации названа перегрузка аппарата ИВЛ

Возможной причиной пожара в коронавирусной реанимации названа перегрузка аппарата ИВЛ
Пандемия коронавируса

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');