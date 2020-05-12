В России от коронавируса умерли пять журналистов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России коронавирусом заразились 200 журналистов, пятеро умерли, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его данным, во всем мире умерли около 60 заразившихся журналистов. Соловьев отметил, что журналисты, как и врачи, находятся "на первой линии фронта борьбы с вирусом". Также он отметил "тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ".

На утро 12 мая в России число заразившихся коронавирусом, по официальным данным, составило 232 243.