ФСИН получит свыше 230 млн рублей на выплаты сотрудникам за работу с больными COVID-19

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - И.о. главы правительства РФ Андрей Белоусов распорядился выделить Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) более 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений за работу с лицами, заболевшими коронавирусом.

"Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 230,1 млн рублей в целях осуществления дополнительного денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений за работу с лицами, заболевшими коронавирусной инфекцией, имея в виду предоставление дополнительных выплат не менее 8,5 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении на сайте правительства.

ФСИН будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.

В апреле сообщалось, что около 300 сотрудников ФСИН заразились коронавирусом, количество заболевших заключенных следственных изоляторов и колоний составляет 40 человек.