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Сухая трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU -Сухая трава загорелась на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево в субботу, опасности для населения нет, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Просьба сохранять спокойствие, на технической территории бывшего арсенала происходит горение сухой травы", - написал Юрин на своей странице в соцсети.

По его словам, на место происшествия выехали оперативные службы, ситуация находится под контролем.

Ранее в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе места происшествия раздаются звуки, похожие на взрывы боеприпасов.

Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.

Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей военной части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пострадавших не было, имущество граждан почти не пострадало. Была проведена эвакуация порядка 1400 человек из бывшего военного городка, которые 17 мая вечером вернулись домой. Одиночные взрывы повторились 27 мая, эвакуация населения не проводилась.

Удмуртия

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