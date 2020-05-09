Возгорание травы на бывшем арсенале в Удмуртии привело к разрывам одиночных фугасов

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Разрывы одиночных фугасов в субботу звучат на технической территории бывшей воинской части в удмуртском поселке Пугачево, где загорелась трава.

Возгорание травы приводит "к хлопкам, там одиночные фугасы, которые еще есть на территории, они хлопают", сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин "Интерфаксу".

По его словам, угрозы для населения нет, так как на технической территории отсутствуют снаряды, осколки которых могут долететь до домов. При этом он добавил, что жители поселка обеспокоены ситуацией и от них все больше поступает звонков и писем в администрацию.

Юрин отметил, что вероятность самовозгорания травы низкая, и предположил, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с этой территории металл.

По его словам, в последнее время их начали задерживать достаточно часто. "Есть "черные копатели", которые, к сожалению, из года в год всю эту ситуацию создают бесконтрольно", - сказал он.

Глава района уточнил, что известная такая практика "черных копателей", когда они специально поджигают выросшую траву, чтобы после этого было проще находить остатки снарядов.

"Чтобы им было удобнее собирать этот металл, который в траве, соответственно они поджигают и через неделю, когда все успокоится, они там зайдут и будут продолжать собирать", - сказал Юрин.

Ранее сообщалось о возгорании травы на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево в субботу.