Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

Российские космонавты вылетели в США для тренировок перед осенним полетом на МКС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты из числа основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС", который в октябре отправится на Международную космическую станцию (МКС), вылетел в США для прохождения предполетной подготовки, сообщила пресс-служба аэропорта "Жуковский".

"Члены основного и дублирующего экипажей в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва на борту Learjet 45 авиакомпании MHS Aviation отправились по маршруту "Аэропорт Жуковский - Кёльн (авиабаза ВВС Германии) - Хьюстон", - говорится в сообщении аэропорта, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Космонавты будут проходить тренировку с 11 мая по 10 июля на территории космического центра имени Линдона Джонсона. По окончании учебной программы в США космонавты вернутся в Россию для продолжения работы в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

"Принимая во внимание необходимость обеспечения дополнительных мер безопасности для сохранения здоровья членов экипажа МКС, российской и американской сторонами согласованы особые процедуры. Речь идет о проведении регулярного тестирования членов экипажей, организации защищенного трансфера и перелета специальным чартерным рейсом с использованием аэропортов, не обеспечивающих регулярные пассажирские рейсы, организации проживания членов экипажей, исключающей контакты с посторонними лицами", - сообщили в пресс-службе "Жуковского".

Там отметили, что перед полетом самолет прошел полную санитарную обработку, а на борт космонавты попали через специальный коридор.

Между тем ранее сообщалось, что осенью на МКС может отправиться Николай Тихонов, который в феврале получил травму перед своим апрельским полетом на МКС и был снят с подготовки вместе с напарником Андреем Бабкиным. Вместо них на станцию отправились дублеры Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. О перспективах полета Тихонова журналистам в марте рассказывал начальник ЦПК Павел Власов.

"Если темпы восстановления космонавта Николая Тихонова будут такие как сейчас, мы надеемся, что мы ненадолго отложим его полет. В идеальном раскладе это может быть осенний старт. Мы готовы к этому варианту", - сказал Власов 12 марта.

Он заявил тогда, что откладывать на больший срок экспедицию на станцию невыгодно, так как Тихонов полностью готов и все зависит от его состояния здоровья.

МКС

Новости

Возгорание травы на бывшем арсенале в Удмуртии привело к разрывам одиночных фугасов

Возгорание травы на бывшем арсенале в Удмуртии привело к разрывам одиночных фугасов

Сухая трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево

Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

В Екатеринбурге главврача больницы обвинили во вспышке COVID-19 из-за лечения на дому

Третий самолет с российскими военными вирусологами вылетел домой из Италии

Путин пообещал, что все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

Путин пообещал, что все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');