Российские космонавты вылетели в США для тренировок перед осенним полетом на МКС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты из числа основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС", который в октябре отправится на Международную космическую станцию (МКС), вылетел в США для прохождения предполетной подготовки, сообщила пресс-служба аэропорта "Жуковский".

"Члены основного и дублирующего экипажей в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва на борту Learjet 45 авиакомпании MHS Aviation отправились по маршруту "Аэропорт Жуковский - Кёльн (авиабаза ВВС Германии) - Хьюстон", - говорится в сообщении аэропорта, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Космонавты будут проходить тренировку с 11 мая по 10 июля на территории космического центра имени Линдона Джонсона. По окончании учебной программы в США космонавты вернутся в Россию для продолжения работы в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

"Принимая во внимание необходимость обеспечения дополнительных мер безопасности для сохранения здоровья членов экипажа МКС, российской и американской сторонами согласованы особые процедуры. Речь идет о проведении регулярного тестирования членов экипажей, организации защищенного трансфера и перелета специальным чартерным рейсом с использованием аэропортов, не обеспечивающих регулярные пассажирские рейсы, организации проживания членов экипажей, исключающей контакты с посторонними лицами", - сообщили в пресс-службе "Жуковского".

Там отметили, что перед полетом самолет прошел полную санитарную обработку, а на борт космонавты попали через специальный коридор.

Между тем ранее сообщалось, что осенью на МКС может отправиться Николай Тихонов, который в феврале получил травму перед своим апрельским полетом на МКС и был снят с подготовки вместе с напарником Андреем Бабкиным. Вместо них на станцию отправились дублеры Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. О перспективах полета Тихонова журналистам в марте рассказывал начальник ЦПК Павел Власов.

"Если темпы восстановления космонавта Николая Тихонова будут такие как сейчас, мы надеемся, что мы ненадолго отложим его полет. В идеальном раскладе это может быть осенний старт. Мы готовы к этому варианту", - сказал Власов 12 марта.

Он заявил тогда, что откладывать на больший срок экспедицию на станцию невыгодно, так как Тихонов полностью готов и все зависит от его состояния здоровья.