Начальник Центра подготовки космонавтов собрался на пенсию
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов написал заявление об увольнении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса". Он с 1 июня хочет уйти на пенсию.
Центр возглавит Максим Харламов, который сейчас является первым замначльника ЦПК.
Власов руководил центром с ноября 2017 года.
"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поблагодарил Павла Власова за проделанную работу", - сообщили в госкорпорации.