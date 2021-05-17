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Начальник Центра подготовки космонавтов собрался на пенсию

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов написал заявление об увольнении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса". Он с 1 июня хочет уйти на пенсию.

Центр возглавит Максим Харламов, который сейчас является первым замначльника ЦПК.

Власов руководил центром с ноября 2017 года.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поблагодарил Павла Власова за проделанную работу", - сообщили в госкорпорации.

Роскосмос ЦПК Павел Власов Максим Харламов

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