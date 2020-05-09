Патриарх Кирилл призвал учиться любви к ближнему у героев войны

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойную литию по умершим участникам Великой Отечественной войны в храме Александра Невского близ своей резиденции в Переделкине.

"Молитва заупокойная сегодня соединяется у нас с молитвой об Отечестве нашем, чтобы Господь хранил народ наш, страну нашу от врагов внешних и внутренних (...), чтобы он укрепил нас в подвиге служить и помогать друг другу, как это делали воины на поле брани Великой Отечественной войны, рискуя своей жизнью, когда жизнь ближнего, жизнь друга, жизнь солдата, который рядом, были настолько высоки и значимы, что люди во имя жизни ближних были готовы потерять свою собственную жизнь", - сказал патриарх по окончании службы.

Предстоятель церкви пожелал россиянам, чтобы не только в экстремальных условиях, но и в обычных, даже достаточно комфортных, условиях современной жизни они оставались способны иметь такую любовь к ближним.

"Мы сейчас также особенно молимся о том, чтобы Господь оградил всех нас от того страшного поветрия, которое пришло в этот юбилейный год к нам, которое унесло и уносит жизни людей. Но, может быть, память о великих героях Отечественной войны поможет нам быть более мужественными и в условиях этой напасти, помня, что мы должны в этих условиях думать не только о своей собственной жизни, но и о жизни тех, кто рядом с нами, - по примеру героев Великой Отечественной войны", - сказал патриарх Кирилл.