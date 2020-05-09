Число случаев заражения COVID-19 на "АвтоВАЗе" выросло до пяти

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Еще два случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено среди сотрудников АО "АвтоВАЗ", общее количество инфицированных увеличилось до пяти человек, сообщила первичная профсоюзная организация завода на своей официальной странице во "Вконтакте".

Инфицированными оказались сотрудники службы логистики и сборочно-кузовного производства. Компания и Роспотребнадзор определят круг контактов заболевших, чтобы поместить их на карантин. В ближайшие дни рабочие места заболевших полностью продезинфицируют.

В настоящее время на изоляции на карантине находятся 29 сотрудников предприятия, один из них в Москве.

В марте двое сотрудников "АвтоВАЗа" заразились коронавирусом. В настоящее время они выздоровели и выписаны. Позднее профсоюз сообщил еще о трех случаях заражения COVID-19 среди сотрудников предприятия.

"АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил работу.

Позднее "АвтоВАЗ" объявил о намерении ввести режим неполной четырехдневной рабочей по соответствующему приказу с 29 июня. По данным профсоюза, такой режим работы планируется по 27 декабря 2020 года.

С 29 апреля "АвтоВАЗ" приостановил производство до 18 мая.