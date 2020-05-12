На Кубани приговорили к 8,5 годам колонии водителя, утопившего в машине трех пассажиров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Славянский районный суд Краснодарского края приговорил к 8,5 годам колонии 43-летнего местного жителя Виктора Бачека, по вине которого в августе 2019 года в автомобильной аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры во вторник.

Согласно материалам дела, поздним вечером 14 августа 2019 года в станице Петровская Славянского района пьяный Бачек управлял автомобилем Dodge Intrepid SE, машина опрокинулась в оросительный канал.

В салоне, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, они захлебнулись и погибли.

Следствием также установлено, что виновник аварии не имел права на управление легковым автомобилем.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (пункт "а" части 6 статьи 264 УК РФ ). Помимо срока в колонии, он на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.