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Губернатор Ставрополья расследует ситуацию в Новоселицком интернате после видеообращения персонала

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров взял на контроль служебное расследование в Новоселицком психоневрологическом интернате. ПНИ с 26 апреля закрыли на карантин по коронавирусу, и 12 мая его сотрудницы в видеообращении заявили, что их оставили безо всякой помощи.

"Во взаимодействии с краевыми министерствами составлен план по урегулированию проблемы. Я дал поручение провести служебное расследование. Действия тех, кто позволяет себе забывать о людях, бросать их - должны получить адекватную оценку и реакцию", - написал Владимиров в инстаграме.

"Те, кто там трудится, уже не первую неделю находятся на рабочих местах. Они оказывают профессиональную помощь своим пациентам в очень непростых условиях, практически военных. При этом, судя по обращениям, сами не получают ни должного внимания от своего непосредственного руководства, ни помощи", - уточнил губернатор.

В видеообращении сотрудники ПНИ сравнили себя с забытыми заложниками. Они рассказали, что с трудом добились госпитализации 12 постояльцев, у которых еще до закрытия интерната был подтвержден COVID-19. С тех пор симптомы коронавирусной инфекции проявились и у других пациентов, и у самих струдников. По словам персонала, служба скорой помощи отказывается в большинстве случаев госпитализировать больных, результаты тестирования к ним не приходят, как лечить больных, они не знают, средств защиты и специального питания у них нет.

Глава Новоселицкого района Владимир Антоненко в ночь на 13 мая сообщил, что уже побывал в ПНИ. Он пообещал в течение двух-трех дней устроить заразившихся в больницу, проконтролировать, чтобы все получили результаты тестирования, и чтобы здоровые сотрудники могли покинуть интернат и попасть домой.

Ставрополье Новоселицкий район Владимир Антоненко коронавирус Владимир Владимиров

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