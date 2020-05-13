Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Житель Благовещенска получил срок за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд в Благовещенске приговорил к трем годам колонии общего режима местного жителя за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму, сообщили в региональном УФСБ.

Уроженец бывшей союзной республики 1994 года рождения в 2017 году получил российское гражданство. В суде он воспользовался правом на помощь переводчика. После вступления приговора в силу будет инициирована процедура по лишению его российского гражданства.

Суд и следствие установили, что он опубликовал экстремистский материал, оправдывающий терроризм, в собственном канале в одной из соцсетей. То, что публикация нарушает две экстремистские статьи признали психолого-лингвистическая и культуролого-религиоведческая экспертизы, зачвили в ФСБ.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской и терроистической деятельности). Помимо реального срока суд запретил ему публиковать что бы то ни было в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования в течение трех лет.

Благовещенск ФСБ Амурская область Дальневосточный окружной военный суд

Новости

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Абрамов и Абрамович начали искать инвесторов для крупнейшего лесного холдинга Дальнего Востока

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');