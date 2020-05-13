Житель Благовещенска получил срок за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд в Благовещенске приговорил к трем годам колонии общего режима местного жителя за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму, сообщили в региональном УФСБ.

Уроженец бывшей союзной республики 1994 года рождения в 2017 году получил российское гражданство. В суде он воспользовался правом на помощь переводчика. После вступления приговора в силу будет инициирована процедура по лишению его российского гражданства.

Суд и следствие установили, что он опубликовал экстремистский материал, оправдывающий терроризм, в собственном канале в одной из соцсетей. То, что публикация нарушает две экстремистские статьи признали психолого-лингвистическая и культуролого-религиоведческая экспертизы, зачвили в ФСБ.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской и терроистической деятельности). Помимо реального срока суд запретил ему публиковать что бы то ни было в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования в течение трех лет.