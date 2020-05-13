Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Высшим офицерам, полковникам и капитанам первого ранга российских Вооружённых сил предлагается отменить ношение шапок-ушанок из каракуля, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

Как следует из документа, размещённого на официальном портале правовой информации, высшие офицеры, полковники и капитаны первого ранга будут обеспечиваться шапками ушанками меховыми с козырьком.

Количество и срок носки новых головных уборов останется прежним. Уточняется, что предполагаетмя "высшим офицерам, полковникам (капитанам 1 ранга) вместо шапки из каракуля с козырьком (1 штука на 5 лет) выдавать шапку меховую с козырьком нового образца (1 штука на 5 лет).

"При этом полковникам (капитанам 1 ранга) шапку-ушанку меховую не выдавать", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.