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Беглов оценил потери бюджета Петербурга из-за коронавируса в 100 млрд рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса бюджет Петербурга в 2020 году недополучит порядка 100 млрд рублей. В эту сумму губернатор Александр Беглов оценил выпадающие доходы. 13 мая он выступил перед городскими депутатами с ежегодным отчетом.

Экономический кризис

"Федеральный центр нам выделил общую сумму на борьбу с эпидемией 5 млрд 677 млн рублей. Выплата для медицинских работников составила 1,324 млрд рублей, в том числе 30 млн мы добавили из резервного фонда на социальные выплаты для медиков", - уточнил он.

Всего на помощь предприятиям и горожанам в Петербурге направят 17 млрд рублей.

"Как дальше будут развиваться события, зависит от нас, от дисциплины, от отношения к этой проблеме", - добавил губернатор.

Ранее утвержденный бюджет региона на 2020 год предусматривал общий объем доходов в 674,9 млрд рублей, расходы - 727,7 млрд рублей, дефицит - 52,7 млрд рублей. Власти города уже заявили о планах по корректировке бюджета.

Петербург Алекснадр Беглов коронавирус

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