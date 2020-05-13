Малообеспеченным петербуржцам пообещали по 800 рублей на покупку масок и перчаток

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным семьям на покупку одноразовых масок и перчаток. Об этом сообщила его пресс-служба.

Кроме пенсионеров, претендовать на выплаты могут малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьям, семьи с детьми-инвалидами, а также приемные семьи, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств регионального бюджета. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

По данным городских властей, поддержку смогут получить более 1,8 млн горожан. Население Петербурга составляет 5,4 млн человек.



Также власти пообещали обеспечить одноразовыми масками и перчатками детей, которые живут в детских домах и интернатах.

С 12 мая жители Петербурга обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте и на улицах. В метрополитене в автоматах комплект из маски с перчатками стоит 40 рублей, многоразовая маска продается за 150 рублей.