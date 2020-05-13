В российских банях запретят пить чай и окунаться в купель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы саун и бань в России в условиях коронавируса: бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, контакты между посетителями ограничат.

Документ опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.

Работать бани и сауны будут только по предварительной записи. Число людей за один сеанс будет ограничено площадью помывочных - чтобы исключить лишние контакты и соблюсти полутораметровую социальную дистанцию. Между сеансами должен быть временной промежуток не менее 20 минут - перерыв понадобится, чтобы посетители меньше контактировали, а у персонала было время провести дезинфекцию.

В рекомендациях прописан запрет на использование купелей и бассейнов, а также запрет давать посетителям еду, чай, кофе и другие напитки.

Персонал бань и саун будет проходить в начале смены "входной фильтр" - к работе не допустят лиц с высокой температурой и другими признаками инфекционных заболеваний, например, кашлем и насморком. У работника также спросят, как он себя чувствует, не болеют ли члены его семьи и не контактировал ли он с больными.

Работники саун и бань будут выходить на смену в масках, перчатках, спецодежде и сменной обуви. После окончания каждого рабочего дня спецодежду, полотенца и простыни должны сразу отправляться в стирку. Наконец, и у посетителей, и у персонала должна быть возможность обрабатывать руки антисептиками.