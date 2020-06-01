В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

Фото: ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Отелям следует заселять постояльцев по одному человеку или по одной семье в номер, ежедневно мерить им температуру и проводить тщательную уборку, а персонал гостиниц необходимо каждый день пропускать через "входной фильтр", говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в понедельник.

Согласно рекомендациям, все меры профилактики коронавирусной инфекции сводятся к основным принципам - соблюдению социальной дистанции, регулярной уборке помещений и контролю за состоянием здоровья как сотрудников, так и постояльцев.

Температуру постояльцам измерят при заселении, а потом будут мерить каждый день. Столики в ресторанной зоне кафе расставят на расстоянии 2 м, сесть за один столик могут только те, кто живут вместе. Время завтрака рекомендуется увеличить, строгие требования предъявляются к мытью посуды.

Персонал отеля каждый день утром будут пропускать через "входной фильтр" - сотрудникам измерят температуру, спросят про самочувствие и про наличие инфекции у близких родственников. Измерение температуры должно проводиться не реже двух раз в день, ношение и своевременная смена масок для сотрудников обязательны. Кроме того, персоналу рекомендуется пройти тесты на COVID-19.

Помещения отелей и гостиниц будут тщательно дезинфицироваться, в комнатах будут убирать не реже раза в сутки со специальными средствами, причем обрабатывать рекомендуется все, к чему прикасаются постояльцы, в том числе пульты от телевизора и кондиционера.

Матрасы и наматрасники предлагают обрабатывать парогенератором, использование декоративных подушек и покрывал рекомендуется минимизировать. После отъезда каждого гостя персонал должен убрать и обеззаразить номер. Постояльцам рекомендуют проветривать свои комнаты не реже раза в два часа.

Роспотребнадзор приветствует использование по возможности бесконтактной оплаты на стойке регистрации и выдачу электронных чип-ключей для открытия дверей в отеле. Обычные ключи должны регулярно обрабатываться. Для спортивных залов, бассейнов и СПА-зон отеля действуют нормы тех рекомендаций, которые Роспотребнадзор давал для спортивных объектов, бань и саун.