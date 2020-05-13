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На границе в Оренбуржье собрались сотни жителей Узбекистана, надеющихся попасть домой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Граждане стран Средней Азии прибыли на российско-казахстанскую границу в Оренбургской области, чтобы через нее попасть в Казахстан и затем домой.

Как сообщила СМИ, около пограничного пункта на территории Оренбургской области находится несколько сотен мигрантов из Узбекистана, которые хотели бы попасть домой через российско-казахстанскую границу.

Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в инстаграм сообщила, что часть мигрантов расположилась в палаточном лагере, однако вопрос с их возвращением на родину не находится в ведении местных властей. Она подчеркнула, что решение зависит от властей Казахстана и Узбекистана.

За последние два дня на границу прибыло порядка 500 человек, хотя приезжать сюда сейчас нецелесообразно, поскольку нет данных, что граница Казахстана будет открыта.

"Интерфакс" не располагает комментарием представителей других стран по поводу сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в первых числах мая были отправлены на родину более 500 граждан Киргизии, застрявшие в Оренбургской области России из-за распространения коронавируса COVID-19 и закрытия границ. Это стало возможным благодаря договоренности Киргизии и Казахстана.

Оренбургская область Казахстан Узбекистан

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