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Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Директор "Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров рассказал о технологии лечения рака онколитическими вирусами, которые убивают раковые клетки. В частности, его институт разрабатывал вирус, чтобы помочь актрисе Анастасии Заворотнюк.

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"Опухоли у людей строго индивидуальны, одним и тем же вирусом лечить всех людей не будешь, и у нас создана панель этих вирусов, применение которых может помочь лечению разного рода опухолей", - сообщил он в четверг на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Институт проверяет эффективность такого метода лечения на больных четвертой, терминальной стадии рака - это добровольцы, которым традиционная терапия уже не помогает. "В общем-то есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни и живут до сих пор", - заверил Макаров.

Особенно хорошо, по его словам, это видно в случае глиобластомы (рака мозга).

"Это злокачественная опухоль, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", - сообщил генетик.

Владимир Путин Александр Макаров Анастасия Заворотнюк

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