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Источник сообщил о задержании замгендиректора "Ленэнерго" Горячева в Петербурге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО "Ленэнерго" Алексей Горячев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Да, он задержан. Завтра будут избирать меру пресечения", - сказал собеседник агентства, не уточнив, за что задержали Горячева.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" не располагает.

В свою очередь в компании "Россети Ленэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что руководство компании продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий относительно работ по прокладке кабельных линий, выполненных в 2015-2016 годах.

В пресс-службе компании "Россети" интерес силовиков "Интерфаксу" объяснили "необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".

Как сообщалось, накануне в офисе компании "Россети Ленэнерго" проводили следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов работали в рамках дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены". Согласно информации в интернете, подстанция "Крестовская" была построена для электрификации этого стадиона. По данным региональных СМИ, "Ленэнерго" выступило подрядчиком работ по прокладке двух кабельных линий от "Василеостровской" к "Крестовской". По версии следствия, при закупке кабеля похитили порядка 70 млн рублей.

В 2015 году "Ленэнерго" объявило конкурс на на строительство двух кабельных линий "КЛ-110 кВ Крестовская - Василеостровская", стоимость контракта оценили в 771 млн рублей. Его выиграла стройкомпания "Меридиан". Каждая из двух построенных линий КЛ-110 протяженностью 3,2 км должна соединить ПС 330 кВ "Василеостровская" и ПС 110 кВ № 357 "Крестовская" в Петербурге.

В конкурсной документации отмечалось, что, помимо наземного размещения, кабельная линия должна быть уложена в полиэтиленовых трубах методом горизонтального бурения по дну Невской губы Финского залива. Длина подводного перехода составляет 950 м. Тендер включал поставку первичного и вторичного оборудования КЛ 110 кВ для установки на подстанциях "Крестовская", "Василеостровская", "Лахта".

Строительство стадиона "Газпром Арена" началось в 2007 году, открыли объект в 2017 году. По данным из открытых источников, стадион является самым дорогим в стране, его строительство обошлось в десятки миллиардов рублей. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

О "Ленэнерго"

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).

Санкт-Петербург Ленэнерго Алексей Горячев

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