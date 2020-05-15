США начали поставку нефти в Белоруссию

Первый танкер с нефтью сорта Bakken объемом 80 тыс. т прибудет в порт Литвы в июне, а затем по железной дороге нефть будет доставлена на НПЗ "Нафтан"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в республику.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.

Министр подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по

диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы. Макей также сообщил, что Белоруссия ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

Танкер придет в июне

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды (Литва) в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont (США - ИФ). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду - в начале июня", - сказал Тищенко, комментируя начало поставок американской нефти в Белоруссию.

Он уточнил, что нефть сорта Bakken, танкер объемом 80 тыс. тонн.

После прибытия в порт Клайпеды нефть по железной дороге будет доставлена на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке (Витебская обл.), добавил он.

Заявление Помпео

Начало поставок нефти в Белоруссию также прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

"На этой неделе первая партия американской сырой нефти будет отправлена в Белоруссию. Эта сделка с участием компании United Energy Trading при поддержке американской Getka ее польского партнера UNIMOT усиливает суверенитет и независимость Белоруссии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

Он призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок и проводить реформы по либерализации торговли.

"США призывают Белоруссию не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать доступ для американских компаний на свой рынок. Также Белоруссии следует пойти на реформы по либерализации торговли, необходимые для продвижения ко вступлению в ВТО", - подчеркнул Помпео.

"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят усилить энергетическую безопасность, диверсифицировав поставки и развивая торговлю, основанную на коммерческих ценностях США - свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных, свободных от коррупции сделок", - отмечается в его заявлении.