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Аптеки в течение пяти дней будут получать разрешения на дистанционную торговлю

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Решение о выдаче аптеке разрешения на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами будет приниматься в течение пяти дней, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мы утвердили правила выдачи разрешений на их дистанционную продажу. Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

По его словам, чтобы получить право вести такую торговлю и доставлять заказы, аптечная организация должна через интернет подать заявление в Росздравнадзор. Необходимо документами подтвердить соответствие ряду требований, которые указаны в соответствующих правилах. Решение будет приниматься в течение пяти дней, и после этого аптека сможет продавать препараты онлайн или принимать заказы по телефону и доставлять их.

"Сейчас, когда люди соблюдают режим самоизоляции или лечатся дома, такой способ приобретения лекарств особенно востребован. Уверен, многие воспользуются этой возможностью, и при этом нужно внимательно следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям", - добавил Мишустин.

Михаил Мишустин

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