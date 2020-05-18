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Российское правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила для аптек по дистанционной продаже и доставке лекарств, сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

Пандемия коронавируса

"Для того, чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств", - сообщили в пресс-службе.

Важные условия для дистанционной торговли лекарствами - это "наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги", отмечается в сообщении.

"Министерству здравоохранения поручено в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утвержденных правил, и представить в правительство доклад о результатах", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что, в соответствии с новыми изменениями, доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать по телефону или онлайн.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что дистанционные услуги аптек особенно востребованы при режиме самоизоляции и у больных, находящихся на карантине дома.

"Уверен, многие воспользуются этой возможностью, и при этом нужно внимательно следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

Росздравнадзор Михаил Мишустин Коронавирус

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