Следить за соблюдением масочного режима в ростовском Батайске будут сами жители

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Независимыми наблюдателями соблюдения масочного режима на территории Батайска (Ростовская область) станут горожане.

Как поясняет пресс-служба администрации города, добровольцы в ходе мониторинга заполняют чек-лист с указанием даты и места наблюдением, а также с количеством человек, замеченных в маске, либо без нее. Все заполненные листы передают ответственному сотруднику в администрацию города.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области рассматривают возможность создания рейтинга соблюдения жителями региона масочного режима по аналогии с индексом самоизоляции.

В области с 1 мая введено обязательное ношение масок в общественных местах. Жителей Ростовской области будут штрафовать на сумму от одной до 30 тыс. рублей за нарушение масочного режима.