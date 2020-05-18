Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Следить за соблюдением масочного режима в ростовском Батайске будут сами жители

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Независимыми наблюдателями соблюдения масочного режима на территории Батайска (Ростовская область) станут горожане.

Как поясняет пресс-служба администрации города, добровольцы в ходе мониторинга заполняют чек-лист с указанием даты и места наблюдением, а также с количеством человек, замеченных в маске, либо без нее. Все заполненные листы передают ответственному сотруднику в администрацию города.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области рассматривают возможность создания рейтинга соблюдения жителями региона масочного режима по аналогии с индексом самоизоляции.

В области с 1 мая введено обязательное ношение масок в общественных местах. Жителей Ростовской области будут штрафовать на сумму от одной до 30 тыс. рублей за нарушение масочного режима.

Ростовская область коронавирус

Новости

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Путин позвонил Алиеву по поводу скопления граждан Азербайджана в Дагестане

У шестого депутата Госдумы подтвержден коронавирус

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');