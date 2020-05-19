Рестораторы предложили дронами доставлять еду студентам, запертым на карантин

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В общежитии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске с 4 мая на карантин по коронавирусу закрыты 116 студентов. Ассоциация рестораторов, отельеров и туризма Якутии предложила бесплатно доставлять им еду дронами.

Организация сослалась на готовность служб доставки бесплатно работать. Предполагается, что курьер будет стоять снаружи здания общежития и управлять дроном, к которому прикреплен заказ. Студенты будут ждать у открытого окна. В ассоциации считают, что этот способ доставки безопасен для получателя и отправителя.

Письмо с этим предложением направлено президенту СВФУ Евгении Михайловой.

Карантин ввели в общежитии СВФУ №9/2 4 мая, когда у одного из студентов подтвердилось заражение COVID-19. 7 мая коронавирусная инфекция подтвердилась уже у 30 студентов.

Глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что заразившиеся болеют без температуры, бессимптомно, поэтому лечить их решили амбулаторно.