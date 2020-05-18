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Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Регионы при принятии решений о снятии ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, должны учитывать не только ситуацию с этой инфекцией, но и показатели заболевания в субъекте РФ пневмониями, а также процент переболевших COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, которое в режиме видеоконференции провел премьер Михаил Мишустин, Голикова отметила, что коэффициент прироста заболевших новой инфекцией не единственный критерий, на который необходимо обращать внимание при принятии регионами решений о последующем смягчении ограничительных мер.

По словам вице-премьера, дополнительные критерии есть в методических рекомендациях Роспотребнадзора. Голикова отметила, что эти критерии характеризуют показатели летальности, показатели заболевания пневмониями и показатели тестирования на наличие антител, то есть они указывают на количество граждан конкретного региона, которые уже выздоровели от коронавируса.

В начале мая в Роспотребнадзоре сообщали, что при ослаблении ограничений в регионах РФ должен учитываться уровень заболеваемости, число имеющихся коронавирусных коек и масштабы тестирования. Все эти показатели, как поясняла глава ведомства Анна Попова, оцениваются ретроспективно, за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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