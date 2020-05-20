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Получивший 17 лет по делу об убийстве Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Судебное заседание по ходатайству назначено на 25 мая.

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В мае 2015 года бизнесмен, бывший депутат Госдумы и один из лидеров Тамбовской ОПГ Глущенко был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за соучастие в организации убийства депутата Госдумы, сопредседателя партии "Демократическая Россия" Старовойтовой. Женщину застрелили в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

В июне 2005 года на 20 лет был осужден организатор убийства Юрий Колчин. Тогда же суд вынес приговор непосредственному исполнителю убийства Виталию Акишину, который получил 23,5 года лишения свободы.

Осужденный Глущенко сообщил следствию, что организатором этого преступления также был лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (в прошлом Кумарин). В 2019 году Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) с учетом ранее назначенных ему сроков по ряду других приговоров. Сейчас он находится в лечебном исправительном учреждении в Кировской области.

Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Галина Старовойтова Михаил Глущенко

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