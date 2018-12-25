Организатору убийства Старовойтовой снова отказали в УДО

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Брасовский районный суд Брянской области отказал осужденному в Петербурге организатору убийства Галины Старовойтовой Юрию Колчину в условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы во вторник.

"Суд, рассмотрев ходатайство, поданное в порядке статьи 79 УК РФ, вынес постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Против удовлетворения ходатайства возражала администрация ИК-4 строгого режима УФСИН Брянской области. Колчин имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, на путь исправления не встал", - отмечается в сообщении.

Потерпевший по уголовному делу об убийстве Старовойтовой Руслан Линьков, работавший ее помощником, также возражал против заявленного ходатайства.

В 2016 году Колчин обращался с ходатайством об УДО в Тосненский районный суд Ленинградской области, но ему было отказано. Администрация колонии резко возражала против свободы осужденного, ссылаясь на регулярные нарушения режима.

Убийство Галины Старовойтовой

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Колчин - уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года. В июне 2005 года горсуд Санкт-Петербурга признал его виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорил к 20 годам лишения свободы. С учетом ареста он отбыл в местах заключения 16 лет.

Тогда же был осуждён исполнитель убийства Виталий Акишин, он получил 23,5 года лишения свободы.

За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.