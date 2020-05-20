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В Петербурге возбудили дело о хищениях при реализации нацпроекта "Демография"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве после того, как прокуратура Красносельского района проверила, насколько соблюдается законодательство при реализации национального проекта "Демография". Проверка проводилась в комплексном центре социального обслуживания населения Красносельского района города.

Как сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства Петербурга, субсидии в размере более 327 млн рублей, полученные центром для реализации нацпроекта, в том числе "распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно".

Точный размер хищений будет установлен в ходе следствия.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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