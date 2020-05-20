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В России создадут Военно-инженерную академию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр отметил, что в последние годы выросла интенсивность применения инженерных войск для различных задач. В частности, российские саперы занимались разминированием в Сирии и Лаосе, а также участвовали в ликвидации последствий оползня в Бурейском водохранилище.

"В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тысяч различных зданий, обезврежено свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов", - отметил министр.

Сейчас кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооруженных сил и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

Минобороны РФ Сергей Шойгу

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