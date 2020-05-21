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Путин поддержит краснодарского губернатора Кондратьева при выдвижении на новый срок

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке намерения Вениамина Кондратьева в очередной раз баллотироваться на выборах губернатора Краснодарского края.

С вопросом о возможности баллотироваться на новый пятилетний срок Кондратьев обратился к Путину в четверг в ходе встречи в режиме видеоконференции.

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"Я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними конечное решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение идти на следующие выборы, исходя из результатов вашей работы за предыдущие годы", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, качество работы практически по всем направлениям в нем меняется к лучшему.

"Набранные темпы дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно", - сказал Путин.

Что же касается сегодняшней ситуации в Краснодарском крае, то, по словам президента, она находится под контролем, "делается все необходимое".

"Принимаемые вами решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы, но в то же время отвечают требованиям развития экономики и сохранения уровня доходов граждан. Поэтому, безусловно, я вашу кандидатуру поддержу и хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин.

Владимир Путин Краснодарский край Вениамин Кондратьев

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