В РФ до июня собрались утвердить санитарные требования для транспорта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ и Роспотребнадзор до июня этого года хотят утвердить общие санитарные требования для всех видов транспорта, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

"По поручению президента по итогам совещания 7 мая мы прорабатываем для всех видов транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности. Чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для осуществления транспортной перевозки, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой", - сказал Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни.

"Нам необходимо разработать такие меры защиты, которые обеспечат, с одной стороны, безопасность пассажиров, с другой - не убивают экономику перевозок. Такого рода меры мы совместно с Роспотребнадзором обсудили сегодня, по ним понимание найдено, и я надеюсь, что до конца мая или раньше мы такого рода требования совместными приказами с (главой Роспотребнадзора - ИФ) Анной Юрьевной Поповой утвердим и начнем внедрять на всех видах транспорта", - добавил Дитрих.

Ранее в мае Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, согласно которым авиакомпании не должны заполнять более 50% посадочных мест на борту и рассаживать пассажиров "через одного" в шахматном порядке. Кроме того, на борту воздушного судна должен быть запас масок и перчаток на каждого члена экипажа и пассажира. Перед входом на борт пассажирам предложат обработать руки антисептиком и при необходимости выдадут маску и перчатки.

Вместе с тем Дитрих ранее сообщал журналистам, что Минтранс не видит целесообразности во введении социального дистанцирования за счет пустых кресел в самолетах. Это приведет к скачку цен на билеты, объяснял он.

"Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный. То есть постоянные затраты на обслуживание рейса, самолета, топливо, экипаж, наземное обслуживание - они на самом деле на сегодняшний момент просто колоссальны. Авиаторы нам рассказывают, что 72-75%-ная загрузка воздушного судна - есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести)", - говорил министр.