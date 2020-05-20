Военнослужащий совершил самоубийство в Ленинградской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащий-контрактник, служивший в городе Луга (Ленинградская область), предположительно покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"По предварительным данным находящийся в отпуске военнослужащий по контракту покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело, причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Командование Лужского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по этому факту.