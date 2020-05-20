РФ распространила проект заявления СБ ООН с призывом не вмешиваться в дела Венесуэлы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия распространила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы с призывом отказаться от внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы подготовили проект заявления СБ для прессы. Мы полагаем, что такой краткий, политически нейтральный и лаконичный текст не вызовет никаких существенных возражений у членов Совета", - заявил он в ходе созванного по инициативе РФ заседания СБ ООН по видеосвязи по ситуации в Венесуэле.

В тексте проекта говорится, что "члены Совета обсудили последние события в Венесуэле и вокруг нее", "отвергают использование угроз применения силы, как это предусмотрено уставом ООН", а также "вновь подтверждают соответствующие резолюции, осуждающие терроризм во всех его формах и проявлениях, и по использованию наемников".

"Члены СБ призвали решать ситуацию в Венесуэле посредством диалога между самими венесуэльцами без внешнего вмешательства мирными политическими способами в соответствии с главой VI Устава ООН в рамках ее конституции и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", - зачитал в ходе СБ текст проекта Полянский.

Документ был распространен сразу же после его выступления.

Ранее сообщалось, что в среду по инициативе РФ состоится заседание СБ, на котором будет обсуждаться вопрос о попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу.

3 мая 2020 года властями Венесуэлы было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение президента Николаса Мадуро.

Восемь боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент Венесуэлы, были два гражданина США.

Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.

14 мая постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения колумбийских боевиков на ее территорию и признать ее актом агрессии Боготы и Вашингтона.