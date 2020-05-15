Россия запросила обсуждение в СБ ООН попытки вторжения боевиков в Венесуэлу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия запросила проведение встречи Совета Безопасности ООН по видеосвязи в понедельник для обсуждения попытки вторжения в Венесуэлу, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире организации.

По словам собеседника агентства, РФ запросила встречу на понедельник, 18 мая, на вторую половину дня по пункту повестки "угроза международному миру и безопасности". Источник отметил, что в качестве докладчика на встречу приглашена замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

3 мая властями Венесуэлы было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение президента Николаса Мадуро.

Восемь боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент, были два гражданина США.

Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.

14 мая постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения колумбийских боевиков на ее территорию и признать ее актом агрессии Боготы и Вашингтона.