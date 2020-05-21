Россиян предупредили о новых мошеннических схемах с полисами ОСАГО в период пандемии

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Новые мошеннические схемы приобретения фальшивых полисов ОСАГО по цене в разы ниже их реальной стоимости появились в интернете в период самоизоляции, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

По его словам, подходы мошенников скорректировались с учетом удаленного оформления договоров "автогражданки" и действия ограничительных мер в условиях эпидемии. "До периода самоизоляции самой распространенной мошеннической схемой в ОСАГО были услуги посредников, которые предлагали оперативно оформить удаленную покупку полиса ОСАГО автовладельцам со 50% скидкой", - рассказал Ефремов.

"Это достигалось за счет внесения посредником искаженных данных, понижающих цену полиса при оформлении договора ОСАГО. Речь идет о трех ключевых коэффициентах - мощности автомобиля, регионального и коэффициента возраст-стаж. При оформлении выплаты после ДТП ложь страхователя оказывается очевидной для страховщика. По закону он имеет право отказать в страховом возмещении держателю "выгодного", но фальшивого полиса ОСАГО, поскольку компания была введена в заблуждение водителем при оформлении договора", - пояснил представитель РСА.

В условиях пандемии мошенники изменили свои методы

Сейчас, с учетом пандемии коронавируса и ограничительных мер, подходы мошенников изменились, отметил он. "Теперь в интернете можно видеть 1,5-2 тысячи предложений о покупке полиса ОСАГО в разы дешевле реальной стоимости полисов страхования ответственности автовладельцев - 1-1,5 тыс. рублей. Правда, продавцы таких "муляжей" честно предупреждают: в случае ДТП страховой выплаты по такому "документу" не последует", - отметил Ефремов.

По его мнению, продавцы новых поддельных полисов ОСАГО рассчитывают на желание автомобилистов сэкономить в период действия ограничительных мер. Некоторые водители соблазняются предложениями купить "фальшивку", полагая, что в период эпидемии на дороги они выезжают редко и вряд ли попадут в ДТП.

"Псевдополис, по замыслу разработчиков, должен вводить в заблуждение сотрудника ГИБДД при проверке документов у водителя. Естественно, такой полис ОСАГО не значится в действующей базе РСА. Это просто выкинутые деньги", - сказал Ефремов.

Однако у обеих мошеннических схем - популярной до коронавируса и распространенной во время эпидемии - есть сходство, полагает он. В случае ДТП, возникновения ущерба по вине водителя без действующего полиса ОСАГО виновник будет за свой счет компенсировать убытки пострадавшему в полном объеме, согласно российскому законодательству.

Докоронавирусные схемы обмана

В октябре 2019 года РСА сообщал, что выявил схему обмана автовладельцев посредниками, к услугам которых они обращаются при оформлении электронного полиса ОСАГО. Как рассказывал IT-директор союза Алексей Самошин, схема предполагает "скрутку" ключевых коэффициентов при оформлении электронного полиса ОСАГО.

"Посредник выбирает минимальный территориальный коэффициент, минимальный коэффициент мощности транспортного средства (например, коэффициент для мотороллеров) для того, чтобы перечислить страховщику минимальную премию за полис ОСАГО. В то же время со своего конечного потребителя посредник берет полную стоимость, адекватную страховке ответственности по полису "автогражданки", - объяснял представитель РСА.