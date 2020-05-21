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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

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У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.

Топ-3 стран мира по числу заболевших, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке - стремительно "растущая" Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 - в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время - 135.

Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 - в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.

Накануне сообщалось, что за сутки было выявлено 8 764 новых случая. Неделю назад, 15 мая, их было более 10,5 тыс., наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется. Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 2913 новых случаев COVID-19 за сутки. Это немногим больше, чем накануне (почти 2,7 тыс.). Общее число случаев заболевания в столице выросло до 155 219.

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В Московской области выявлены еще 892 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 408, в Красноярском крае - 376, в Нижегородской области - 204, в Свердловской области - 174, в Ростовской области - 142, в Ярославской области - 133, в Калужской области - 121, в Брянской области - 117, в Дагестане - 103, в Рязанской области - 96, в Краснодарском крае - 91, в Тульской области и Башкортостане - по 89, в Тамбовской и Челябинской областях - по 84, в Пензенской области - 83, в Волгоградской области - 82, в Курской области - 81, в Чувашии - 78, в Новосибирской области - 76.

На Самарскую область пришлись 74 новых случая, на Северную Осетию - 73, на Белгородскую область и Татарстан - по 71, на Ульяновскую область - 70, на Ставропольский край - 69, на Кабардино-Балкарию- 68, на Мурманскую и Саратовскую области - по 67, на ЯНАО и Хабаровский край - по 64, на Липецкую область - 62, на Смоленскую и Ленинградскую области - по 61, на ХМАО - 59, на Владимирскую область и Алтайский край - по 57, на Ивановскую область - 55, на Орловскую область и Приморский край - по 49, на Астраханскую область и Пермский край - по 48, на Омскую область - 47, на Оренбургскую область - 45.

В Туве коронавирус нашли у 44 человек, в Ингушетии - у 43, в Воронежской и Архангельской областях - по 41 новому диагнозу, в Тверской области - 39, в Марий Эл - 38, в Якутии - 37, в Адыгее - 36, в Мордовии - 35, в Калининградской и Иркутской областях - по 34, в Псковской области - 33, в Новгородской области и Калмыкии - по 32, в Забайкальском крае - 31, в Хакасии - 29, в Кировской области и Бурятии - по 27, в Вологодской области - 26, в Кемеровской области - 23, в Чечне - 21, в Томской области - 20, в Карелии - 19, в Камчатском крае - 18, в Курганской и Амурской областях - по 17, в Еврейской АО - 15, в Коми - 13, в Карачаево-Черкесии - 12, в Костромской и Тюменской областях - по 11, в Республике Алтай - 6, в Удмуртии и Магаданской области - по 5, в Сахалинской области - 2, в Ненецком АО, Крыму и Севастополе - по 1.

Хроника коронавируса. Май.

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В ЮАР выявлено максимальное число случаев COVID-19 среди стран Африки. В стране выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.В торговом центре в Бангкоке установили лифт c педалями вместо кнопок в целях борьбы с распространением инфекции19 мая. Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.19 мая. В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В ЮАР выявлено максимальное число случаев COVID-19 среди стран Африки. В стране выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.
Хроника 09 января – 21 мая 2020 годаПандемия коронавируса
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