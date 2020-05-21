В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.

Топ-3 стран мира по числу заболевших, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке - стремительно "растущая" Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 - в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время - 135.

Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 - в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.

Накануне сообщалось, что за сутки было выявлено 8 764 новых случая. Неделю назад, 15 мая, их было более 10,5 тыс., наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется. Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 2913 новых случаев COVID-19 за сутки. Это немногим больше, чем накануне (почти 2,7 тыс.). Общее число случаев заболевания в столице выросло до 155 219.

В Московской области выявлены еще 892 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 408, в Красноярском крае - 376, в Нижегородской области - 204, в Свердловской области - 174, в Ростовской области - 142, в Ярославской области - 133, в Калужской области - 121, в Брянской области - 117, в Дагестане - 103, в Рязанской области - 96, в Краснодарском крае - 91, в Тульской области и Башкортостане - по 89, в Тамбовской и Челябинской областях - по 84, в Пензенской области - 83, в Волгоградской области - 82, в Курской области - 81, в Чувашии - 78, в Новосибирской области - 76.

На Самарскую область пришлись 74 новых случая, на Северную Осетию - 73, на Белгородскую область и Татарстан - по 71, на Ульяновскую область - 70, на Ставропольский край - 69, на Кабардино-Балкарию- 68, на Мурманскую и Саратовскую области - по 67, на ЯНАО и Хабаровский край - по 64, на Липецкую область - 62, на Смоленскую и Ленинградскую области - по 61, на ХМАО - 59, на Владимирскую область и Алтайский край - по 57, на Ивановскую область - 55, на Орловскую область и Приморский край - по 49, на Астраханскую область и Пермский край - по 48, на Омскую область - 47, на Оренбургскую область - 45.

В Туве коронавирус нашли у 44 человек, в Ингушетии - у 43, в Воронежской и Архангельской областях - по 41 новому диагнозу, в Тверской области - 39, в Марий Эл - 38, в Якутии - 37, в Адыгее - 36, в Мордовии - 35, в Калининградской и Иркутской областях - по 34, в Псковской области - 33, в Новгородской области и Калмыкии - по 32, в Забайкальском крае - 31, в Хакасии - 29, в Кировской области и Бурятии - по 27, в Вологодской области - 26, в Кемеровской области - 23, в Чечне - 21, в Томской области - 20, в Карелии - 19, в Камчатском крае - 18, в Курганской и Амурской областях - по 17, в Еврейской АО - 15, в Коми - 13, в Карачаево-Черкесии - 12, в Костромской и Тюменской областях - по 11, в Республике Алтай - 6, в Удмуртии и Магаданской области - по 5, в Сахалинской области - 2, в Ненецком АО, Крыму и Севастополе - по 1.