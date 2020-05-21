Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Американский военный самолет С-17 в аэропорту Внуково-3 Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самолет ВВС США с медицинским оборудованием для лечения коронавируса прибыл в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет прибыл с базы в Германии и приземлился во "Внуково" около 16:55 по московскому времени", - сказал источник.

Борт, в частности, доставил в Москву аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных коронавирусом.

В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких переданы РФ. "Это первая часть гуманитарной помощи, которая обеспечит в общей сложности поставку 200 американских аппаратов ИВЛ, стала возможной благодаря щедрости американского народа и инновациям в частном секторе", - сказали в дипмиссии.

Там подчеркнули, что 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали будут переданы России на безвозмездной основе, их общая стоимость составит около $5,6 млн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в четверг заявила, что Россия и США полностью оплатили собственные поставки медицинских изделий и оборудования. По ее словам, как российская поставка медицинского оборудования в США в апреле, так и прибывающая из Соединенных Штатов помощь "осуществляется на безвозмездной основе".

Она отметила, что в четверг из США прибудут 50 ИВЛ, на следующей неделе ожидается еще одна партия аппаратов, они поступят в распоряжение Центра им.Пирогова.

"Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть реальная потребность", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что всего США планируют передать РФ 200 аппаратов ИВЛ.