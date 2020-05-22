Старшеклассники в РФ стали чаще заболевать COVID-19 из-за нарушения режима самоизоляции

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Подростки в возрасте от 15 до 17 лет стали чаще регистрироваться в числе пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России, это связано с тем, что они нарушают режим самоизоляции, заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Я обратил внимание на еще, казалось бы, незначительный рост доли детей среди заболевших - с 5 до 7 процентов. Но, вместе с тем, изменилась структура заболеваемости детей. Мы говорим, что дети любого возраста подвержены, но в последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваемости у подростков 15-17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции", - сказал Горелов на совещании у президента России Владимира Путина в пятницу.

Тем не менее, он отметил, что у 78% детей отмечаются легкие и среднетяжелые формы инфекции, "что не может не радовать".

Он также добавил, что в целом по России для всех возрастных групп наметилась "хрупкая положительная тенденция" по уменьшению числа госпитализаций, особенно в отделения интенсивной терапии и реанимации.

Ранее в пятницу в московском оперштабе по коронавирусу "Интерфаксу" сообщали, что среди всех выявленных за минувшие сутки заболевших COVID-19 в городе (всего 2 988 человек) 7,5% оказались детьми.