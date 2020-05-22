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СК завел уголовное дело на начальника мусорного полигона в Ленинградской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Начальник мусорного полигона ООО "Авто-Беркут" в Лужском районе Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о загрязнении окружающей среды.

Как сообщила в пятницу пресс-служба областного управления СКР, мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 247 УК РФ (хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

По данным следствия, на земельном участке в поселке Мшинская обвиняемый, в обязанности которого входит обеспечение экологической безопасности, вопреки решению Арбитражного суда продолжил размещать экологически опасные вещества и отходы. "В результате этого была создана прямая угроза причинения существенного вреда окружающей среде", - говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место происшествия и привлекли экологов. Специалисты взяли пробы для исследования. Изъяты необходимые документы.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Авто-Беркут" специализируется на сборе отходов, его генеральным директором является Вячеслав Остриков.

На сайте компании утверждается, что организация принимает десятки тысяч тонн отходов в год: часть отправляют на переработку, а неперерабатываемый мусор "безопасным способом" складируют на полигоне.

В компании уверяют, что полигон построен в соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экологической экспертизы. По утверждению компании, полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на размещение отходов.

Ленинградская область СКР

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