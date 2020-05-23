Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Погиб еще один пациент в результате пожара в Зеленодольской центральной районной больнице (Татарстан), сообщили агентству "Интерфакс" в республиканском минздраве в субботу.

"Погиб еще один пациент", - сообщили в минздраве.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Пожар в Зеленодольской ЦРБ в Татарстане произошел вечером 22 мая в палате сосудистого отделения. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали. Двое из них получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое с отравлением продуктами горения доставлены в реанимацию. По данным источника "Интерфакса", в больнице загорелось оборудование, однако собеседник агентства не уточнил, о каком оборудовании идет речь.