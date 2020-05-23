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Четверо пострадали при пожаре в больнице в Татарстане

По факту гибели двух пациентов возбуждено уголовное дело

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - При пожаре в больнице в Зеленодольске, унесшем жизни двоих человек, есть еще и четверо пострадавших, сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана в субботу.

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По данным министерства, двое пострадавших, отравившиеся продуктами горения, находятся в реанимации, еще двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести. Пациентов, которые не пострадали при пожаре, распределили по другим отделениям больницы.

Отдельно уточняется, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы также не лечили.

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар в Зеленодольской ЦРБ в Татарстане произошел вечером 22 мая в палате сосудистого отделения. В результате происшествия погибли два человека. По предварительным данным источника "Интерфакса", загорелось оборудование, однако собеседник агентства не уточнил, о каком оборудовании идет речь.

Ранее в мае пожары в двух больницах Москвы и Петербурга унесли жизни семи человек. Вероятной причиной названо возгорание аппаратов ИВЛ.

Татарстан Зеленодольск

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