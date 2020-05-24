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Российские мусульмане впервые отметят Ураза-байрам, не заходя в мечеть

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В воскресенье утром во всех российских мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.

Между тем во многих регионах намазы будут совершаться в отсутствие прихожан из-за ограничительных мер, которые введены в связи с угрозой заражения коронавирусом. За молитвой мусульмане смогут наблюдать по трансляции.

В частности, впервые в новейшей истории Ураза-байрам не вызовет массового стечения верующих у Соборных мечетей Москвы и Петербурга, где в последние годы, по разным оценкам, в этот день собиралось от 100 до 200 тыс. приверженцев ислама.

Незадолго до праздника президент РФ Владимир Путин посоветовал мусульманам в этот раз отметить праздник дома. С аналогичными обращениями выступили главы регионов страны и представители духовенства.

Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста священного исламского месяца Рамадан и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду для всех членов семьи, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

Обычно в дни Ураза-байрама принято ходить не только в мечеть, но и в гости, посещать могилы близких, однако в этот раз многие традиции придется нарушить: в отдельных мусульманских регионах России даже был введен карантин на время празднования, чтобы избежать повторной вспышки эпидемии Covid-19.

Ураза-Байрам

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