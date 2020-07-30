Часть молитв в Курбан-байрам в мечетях Москвы отменена из-за COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы рекомендуют мусульманам отпраздновать Курбан-байрам дома, молитвы в нескольких московских мечетях будут отменены, а в Соборной мечети молитва будет проходить для ограниченного числа людей.

"По сообщению Духовного управления мусульман России, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Исторической (на Большой Татарской улице) и Мемориальной (на Поклонной горе) мечетях праздничная молитва не состоится. В Московской Соборной мечети праздничная молитва будет проведена с участием только имамов и муэдзинов, а также сотрудников мечети, ответственных за проведение праздника. Пятничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет по расписанию, с соблюдением требований Роспотребнадзора", - сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Там добавили, что территории, прилегающие к объектам проведения религиозных мероприятий, осмотрят кинологи с собаками. В охране общественного порядка и безопасности будут задействованы свыше 2,1 тысячи человек.

Департамент попросил верующих встретить праздник дома, а при посещении людных мест - соблюдать социальную дистанцию.