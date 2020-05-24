Администрация Орла задолжала предпринимателям 870 млн рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело в связи с невыплатой предпринимателям долга по муниципальным контрактам на 870 млн рублей возбуждено в Орле по материалам прокурорской проверки.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, с января 2019 года по настоящее время чиновники администрации Орла допустили заключение муниципальных контрактов, средств на исполнение которых не было.

В результате добросовестно исполненные предпринимателями контракты в полном объеме оплачены не были. Размер причиненного хозяйствующим субъектам ущерба составил 870 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

Кроме того, прокуратура области внесла представление заместителю губернатора и председателю правительства Орловской области, также представление внесено главе администрации Орла.