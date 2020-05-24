В Центре подготовки космонавтов выздоровели 13 из 19 заболевших COVID-19 сотрудников

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - С марта среди сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) выявлено 19 заражений коронавирусом, 13 человек полностью выздоровели, сообщили в ЦПК.

В пресс-службе отметили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Лечение в больнице проходили всего два человека, которые уже выписаны.

Космонавтов среди заболевших нет. Тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно.

В ЦПК также объяснили, что заболеваемость представлена "единичными, эпидемически не связанными случаями, завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников".

Накануне в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) "Интерфаксу" сообщили о 29 болеющих коронавирусом сотрудниках ЦПК и 64 жителях Звездного городка по данным на 23 мая.

Ранее мэр Звездного городка Евгений Баришевский сообщил о шести болеющих сотрудниках ЦПК и девяти сотрудниках Медсанчасти-2. По его данным, всего в городе коронавирусом болеют 56 человек.

По состоянию на 2019 год, численность населения Звёздного городка составляла примерно 5 тыс. 300 человек.