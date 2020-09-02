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Коронавирус сократил число кандидатов в космонавты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В 2020 году из-за коронавируса сократилось число заявок на участие в наборе в отряд космонавтов, рассказал изданию госкорпорации "Роскосмос" "Русский Космос" начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.

Пандемия коронавируса

Он объяснил, что многие желающие из-за карантинных ограничений не успели собрать все необходимые документы, потому что в их регионах жизнь "в самый пик нашей кампании буквально замерла на три, а то и на четыре месяца".

Центр принял 1926 обращений, в том числе 183 заявления с пакетами документов от 143 мужчин и 40 женщин. 45 мужчин и 8 женщин них были приглашены на очный отбор. Из-за коронавируса отбор идет интенсивней, чем обычно.

"Мы сейчас приглашаем по три человека в неделю. Во время предыдущего набора было два кандидата за такой же срок. Мы вынуждены так действовать, потому что по объективным причинам простаивали три месяца, а сейчас должны уложиться в объявленные ранее сроки. Так что работаем более интенсивно, но с учетом санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Власов.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в ЦПК является стабильной и не угрожающей безопасности сотрудников и кандидатов.

Пандемия весной сказалась на подготовке экипажа МКС, который должен был отправиться на орбиту в апреле: космонавтам и их дублерам запретили покидать Звездный городок, даже для традиционного посещения Кремлевской стены и дома Сергея Королева.

В ЦПК в апреле началась вспышка коронавирусной инфекции, заболели несколько сотрудников. Также сообщалось о заражениях в Байконуре, но не на космодроме, а в городе, и на космодроме Куру.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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ЦПК Роскосмос коронавирус Павел Власов

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