В "Единой России" опровергли слухи об уходе Медведева на пост спикера Думы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Информация о переменах на руководящих постах "Единой России" не соответствует действительности, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Перминов допустил, что информация о серьезных перестановках в управлении партией является фейком. "Пусть это останется на совести депутата Гусевой", если она действительно это говорила, отметил он.

Так замсекретаря Генсовета ЕР отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву о том, что председатель партии Дмитрий Медведев займет пост спикера ГД, а сама Гусева будет ориентироваться на работу по выстраиванию новой идеологии партии "Единая Россия".

Комментарием самой Гусевой Интерфакс" не располагает.