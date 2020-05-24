В Башкирии начали проверку сообщений о самоизоляции медиков в морге

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии начала проверку после сообщений местных СМИ о двух медсестрах ГБУЗ РБ Архангельская центральная районная больница, размещенных на самоизоляцию в помещение морга, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре.

Медики контактировали с пожилой пациенткой , у которой позднее был подтвержден коронавирус.

В Минздраве региона агентству пояснили, что в этом лечебном учреждении в одном здании находится два помещения (паталогоанатомическое отделение - лаборатория и помещение для хранения трупов умерших), с двумя разными, отдельными входами.

Под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19, была переоборудована лаборатория. Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет оптимальные условия: душ, туалет, кровати, заверили в ведомстве.

Отмечается, что изолированные медики провели в изоляторе только одну ночь. Ключ от помещения был у них. На данный момент сотрудники находятся на самоизоляции дома после получения персональных постановлений Роспотребнадзора.

Проверка была также организована полицией, которые убедились, что все предписанные требования к изолятору были выполнены. В МВД региона от комментариев воздержались.

Между тем сообщалось, что в отношении центральной районной больницы Архангельского района уже была организована одна прокурорская проверка - по жалобе сотрудников провизорного госпиталя ЦРБ. В жалобе, а также в ряде региональных СМИ сообщалось о "нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат".

В региональном Минздраве агентству пояснили, что в апреле этого года в провизорном госпитале больницы не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID -19.