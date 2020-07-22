В Башкирии отмечен шестикратный рост заболеваемости внебольничными пневмониями

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии на второй неделе июля заболеваемость внебольничной пневмонией превысила среднемноголетний уровень в 5,9 раз, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Степанов главе Минздрава Максиму Забелину. Источник "Интерфакса" сослался на письмо от 14 июля. В Роспотребнадзоре Башкирии подтвердили подлинность документа.

Степанов сообщил, что заболеваемость внебольничными пневмониями растет в регионе с 20-й недели текущего года, при этом более 80% заболевших - люди старше 50 лет. За неделю с 6 по 12 июля диагноз был подтвержден у 1685 человек. Он предложил начать вакцинацию против пневмококковой инфекции населения из групп риска.

21 июля министр Забелин сообщил о "небольшом" росте заболеваемости внебольничной пневмонией на протяжении последнего месяца, связав его с распространением вирусных инфекций и не исключив влияние на показатели COVID-19. По его данным, за сутки внебольничная пневмония подтверждается у 60-70 пациентов, примерно столько же выздоравливают.